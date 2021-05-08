Сотрудника службы безопасности задержали в Петербурге по подозрению в развращении 13-летней девочки

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в развращении 13-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в развращении 13-летней девочки. Вечером в пятницу, 7 мая 2021 года, в управление МВД по Красносельскому району обратилась 41-летняя женщина, работающая врачем-онкологом. Она рассказала, что ее сожитель совершал преступления по отношению к ее дочери.

- Женщина пояснила, что ее сожитель с 18 июня 2020 года по февраль 2021 года в квартире, где они вместе живут, совершал развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина работает старшим смены службы безопасности в одной частной компании.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для составления протокола. На данный момент по факту заявления проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.