Праздничный концерт в честь Дня Победы для ветеранов прошел в Петербурге

Беглов поздравил с Днем Победы ветеранов и гостей праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в субботу, 8 мая 2021 года, на сцене БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт для ветеранов и блокадников в честь Дня Победы. Перед началом представления гостей мероприятия поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Сегодня мы вместе с ветеранами возложили цветы на Пискаревском кладбище. Мы чтим всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, за наше настоящее и будущее. Вечная им память,- сказал Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Он добавил, что это была самая беспощадная война, война на выживание Ленинграда, на защиту которого встала вся страна.

- 900 блокадных дней и ночей – это подвиг жителей города и воинов из всей страны. Мы всегда будем помнить о них, будем помнить наших маршалов-ленинградцев - Жукова, Говорова, Мерецкова.