Кипяток вылился из-под земли на Васильевском острове в Петербурге

Кипяток вылился из-под земли на Васильевском острове Фото: СОЦСЕТИ

Очередная коммунальная авария произошла в Санкт-Петербурге. На этот раз вечером в субботу, 8 мая 2021 года, в Василеостровском районе из-под земли вылился кипяток. Вода начала вытекать на лужайке, расположенной между жилым домом и школой номер 31 на Морской набережной. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Разлив кипятка рядом с домом 33 на Морской набережной и школой 31, - написали местные жители.

На фотографиях с места ЧП видно, что на лужайке и вокруг припаркованных автомобилей собрался густой пар. Вокруг ходят люди, хотя приближаться к месту вытекания воды опасно.

- Хоть где-то тепло, - шутят в соцсетях петербуржцы.

Сообщили ли местные жители о проблемы в аварийную службу, не уточняется. Благо, никаких серьезных последствий в связи с аварией не произошло.