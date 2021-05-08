Огромная толпа крыс поселилась у арт-центра "Пушкинская-10" в центре Петербурга

Полчища крыс обосновались у арт-центра "Пушкинская-10" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Возле одного из самых старых в Санкт-Петербурге арт-центров "Пушкинская-10", расположенном в доме 53 по Лиговскому проспекту, поселилась огромная толпа крыс. Семейство грызунов снял на видео петербуржец Валерий Караулов. Животные совершенно не реагируют на появление людей, продолжая ползать вокруг и днем, и ночью.

- Семейство крыс, которое облюбовало двор дома номер 53 по Лиговскому проспекту. Крысы не боятся людей и днем, и ночью пожирают отходы, - рассказал Караулов.

Однако в комментариях к видео петербуржцы пишут, что это совсем не новость. Центр Северной столицы давно кишит грызунами, которые обосновались на помойках близь кафе и ресторанов, которых в центральной части города очень много.

Но остается главный вопрос, как бороться с полчищем крыс. Ведь, помимо того, что обилие грызунов вызывает не самые приятные эмоции, так еще крысы являются переносчиками множества болезней.