Число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге снизилось за праздничную неделю

В Петербурге наблюдается снижения заболеваемости коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в течение длинной выходной недели наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. Об это в субботу, 8 мая 2021 года, сообщили в комитете по здравоохранению города.

- По сравнению с прошлой пятницей сегодня на 7,99% уменьшилось количество регистраций новых случаев COVID-19. Число суточных госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями также снизилась - на 2,1%, - рассказали в ведомстве.

В комитете добавили, что длинные праздники и нерабочие дни способствуют снижению контактов в трудовых коллективах и, как следствие, остается меньше рисков для распространения COVID-19.

Также отмечается выход эпидемии на высокое, нестабильное плато. При этом остается возможность нового роста заболеваемости.