Обрушилась стена древней крепости Корела в Ленобласти

В Приозерске обрушилась стена крепости Корела Фото: СОЦСЕТИ

В городе Приозерск Ленинградской области обрушилась стена древней крепости Корела. Инцидент произошел днем в субботу, 8 мая 2021 года. Стена обвалилась прямо у входа в историческую постройку.

- Никто из туристов и работников не пострадал. А стена, рядом с входом, превратилась в груду шестивековых камней и земли, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Каменная крепость - постройка 14-го века Фото: СОЦСЕТИ

Отмечается, что реставрация крепости была запланирована на 2023 год. Видимо, теперь планы сдвинутся.

Первое упоминание Корелы датировано 13 веком, но в начале 14-го века еще деревянная крепость сгорела и в 1364 году после пожара в ней появилось первое каменное сооружение.

Сейчас Корела - первая остановка маршрута в горный парк "Рускеала". Также на территории крепости снималась одна из сцен фильма "Брат".