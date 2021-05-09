9 мая в Петербурге будет тепло и солнечно

9 мая в Петербурге обещают хорошую погоду. Фото: Полина ШАНДРАК

9 мая в Петербурге будет теплым и солнечным. Погода преподнесла подарок ко Дню Победы и дождь, ливший последнюю неделю, наконец прекратился. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе осадков не ожидается, что даст возможность использовать авиацию во время парада.

- Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +11...+13 градусов, у воды до +8. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Пока, впрочем, температура не дотягивает до своей климатической нормы, но это все равно теплее, чем в последние дни.

Напомним, что парад на Дворцовой площади начнется ровно в 10:00. Для этого уже перекрыта центральная часть города. Кроме военнослужащих Западного военного округа и техники, над Петербургом строем пройдет и боевая авиация.