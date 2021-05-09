Третье аварийное отключение на подстанции дамбы произошло в Петербурге

На подстанции дамбы произошло отключение электричества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное аварийное отключение на электроподстанции дамбы едва не оставило без света жителей Курортного и Кронштадтского районов Петербурга, как случалось ранее. Инцидент произошел вечером 8 мая.

- В связи с систематическими сбоями в работе оборудования Комплекса защитных сооружений, во избежание нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга «Россети Ленэнерго» вынуждены принимать дополнительные меры, в том числе - ограничение запланированных ремонтных работ в прилегающей сети, - сообщает пресс-служба «Ленэнерго».

Напомним, что аналогичное ЧП на линии 110 кВ, принадлежащей КЗС, произошло 23 апреля. Тогда все обошлось юз последствий. А авария 13 марта привела к отключению света в домах более 20 тысяч жителей Сестрорецка.

- Очередной инцидент на таком стратегически важном для города объекте подтверждает необходимость принятия кардинальных мер, - отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.