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Общество9 мая 2021 9:46

Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход

Вестибюль работает только на выход
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Адмиралтейская" закрыта на вход.

"Адмиралтейская" закрыта на вход.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Адмиралтейская» закрылась на вход утром 9 мая. Причиной стало большое скопление народа, собравшегося в центре города для того, чтобы посмотреть парад Победы. Об изменении работы предупреждает пресс-служба подземки.

- С 9:18 станция «Адмиралтейская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход, - говорится в сообщении.

Напомним, что Невский проспект от Садовой, прилегающие к нему улицы, Дворцовый мост и стрелка Васильевского острова перекрыты для движения транспорта. Вход на Дворцовую площадь закрыт и для пешеходов.