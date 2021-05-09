Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход

"Адмиралтейская" закрыта на вход. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Адмиралтейская» закрылась на вход утром 9 мая. Причиной стало большое скопление народа, собравшегося в центре города для того, чтобы посмотреть парад Победы. Об изменении работы предупреждает пресс-служба подземки.

- С 9:18 станция «Адмиралтейская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход, - говорится в сообщении.

Напомним, что Невский проспект от Садовой, прилегающие к нему улицы, Дворцовый мост и стрелка Васильевского острова перекрыты для движения транспорта. Вход на Дворцовую площадь закрыт и для пешеходов.