В Петербурге начался парад Победы

Парад Победы начался в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Парад Победы начался на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Четко по расписанию, как и было задумано, в 10:00, шествие начала пешая колонна в составе сотен военнослужащих Западного военного округа, а также воспитанников училищ - строй возглавляют юные барабанщики из Кронштадта.

- Ребята очень волновались - им предстояло открывать шествие пеших расчетов. А уже на следующий год их заберут открывать парад Победы в Москве, - сообщал корреспондент «КП-Петербург».

Также в параде принимает участие и боевая техника, в том числе бронированные автомобили «Тайфун-К», «Тигр»; бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80; боевые машины пехоты БМП-3; танки Т-72Б-3. Ну а возглавляет моторизированную колонну легендарный танк Т-34.

Хорошая погода позволила задействовать и авиацию. Над центром города пройдет около 30 вертолетов и самолетов.

С трибун за парадом наблюдают ветераны из Петербурга и Ленобласти - всего 250 человек.