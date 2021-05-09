Ростральные колонны зажгли в Петербурге в День Победы

Ростральный колонны зажглись в честь Дня Победы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Факелы Ростральных колонн зажглись утром 9 мая. Пламя в честь Дня Победы вспыхнуло ровно в 9:00, а увидеть красочное зрелище смогли сотни и тысячи петербуржцев, пришедших в центр города по случаю праздника. Движение транспорта на стрелке Васильевского острова, Дворцовом мосту, Невском проспекте и прилегающим улицам было закрыто.

- В 9:00 зажгли факелы Ростральных колонн. Они будут гореть до 12:00, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Вечером огни на колоннах вспыхнут еще раз - с 18:00 до 21:00.

Напомним, что завершится День Победы армейским салютом и красочным фейерверком от стен Петропавловской крепости. Артиллерийские залпы прозвучат ровно в 22:00.