Вестибюль метро «Девяткино» закрыли для пассажиров

Вестибюль метро "Девяткино" закрыли из-за забытой сумки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая за утро станция петербургского метро закрылась для пассажиров. Вслед за «Адмиралтейской», где изменение работы вызвал большой наплыв людей, двери захлопнула и станция «Девяткино». Точнее, один из ее вестибюлей. Но тут причина оказалась иной.

- В 09:33 вестибюль 2 станции «Девяткино» закрыт на вход из-за обнаружения бесхозного предмета. Работает вестибюль 1, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Сведений от открытии вестибюля для пассажиров по состоянию на 10:20 не поступало.