Парад Победы прошел, как было задумано. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге закончился парад Победы. Он прошел при скоплении тысяч зрителей из числа простых горожан и в присутствии 250 ветеранов, следивших за действиями военных с трибун. Все произошло в точности так, как было задумано. А хорошая погода придала торжественности празднику и позволила принять участие в параде авиации.

Шествие на Дворцовой площади стартовало четко по расписанию, в 10:00. Сначала на брусчатку вышла пешая колонна в составе сотен военнослужащих Западного военного округа, а также воспитанников училищ - строй возглавляют юные барабанщики из Кронштадта и юнармейцев.

Затем на площадь выехала боевая техника: броне автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3 и другие образцы новейшей техники. Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

Завершал парад воздушный строй авиации Западного военного округа, состоявший из 30 боевых и транспортных самолетов и вертолетов.