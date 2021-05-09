Станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход

"Адмиралтейская" вновь открыта на вход. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Адмиралтейская» - ближайшая к Дворцовой площади - открылась для пассажиров после утреннего ограничения. С 10:50 из подземки можно не только выйти, но и войти в нее. Причиной изменения режима работы станции стал наплыв пассажиров.

- С 9:18 станция «Адмиралтейская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход. В 10:50 станция «Адмиралтейская» открыта на вход, - отмечают в пресс-службе подземки.

Напомним, что в это же время, без пяти минут 11, на Дворцовой площади закончился военный парад, посвященной 76-й годовщине Дня победы. Посмотреть на прохождение колонн техники в центр города съехались тысячи петербуржцев. В том числе по этой причине движение транспорта по Невскому проспекту и другим улицам было закрыто.