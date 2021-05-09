Air Serbia запускает рейсы Из Петербурга в Белград

Сербская авиакомпания открывает полеты в Белград из Петербурга. Фото: пресс-служба аэропорта Пулково.

Новое направление полетов открывает из Петербурга национальный сербский авиаперевозчик Air Serbia. С 8 июня лайнеры авиакомпании дважды в неделю начнут полеты из столицы Сербии Белграда в город на Неве.

- Согласно расписанию, прибытие в аэропорт Пулково по вторникам запланировано на 09:55, а по четвергам — на 20:45. Вылет из Санкт-Петербурга в столицу Сербии авиакомпания будет осуществлять по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35, - сообщают в пресс-службе Пулково.

Пассажирам напоминают, что для въезда в Сербию гражданам России надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выданный не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну. Для удобства вылетающих туристов, его можно платно сделать прямо в аэропорту, но результат придется ждать до суток.