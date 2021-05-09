Второй вестибюль станции «Девяткино» открыт для входа и выхода

Метро "Девяткино" работает в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй вестибюль станции метро «Девяткино» вновь открыт для входа и выхода пассажиров. Его закрывали утром 9 мая из-за подозрительного предмета, обнаруженного на станции. По некоторым данным, в багаже одного из пассажиров оказался муляж взрывного устройства. На место были срочно вызваны саперы. проверка заняла более двух часов, но ничего опасного в «игрушке» не оказалось.

- В 11:35 вестибюль 2 станции «Девяткино» открыт для входа и выхода. Опасных предметов не обнаружено, - сообщает пресс-служба подземки.

Отметим, что все это время первый вестибюль «Девяткино» работал в обычном режиме, на вход и выход. Так что без метро жители «Мурино» не остались.