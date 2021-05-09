В центре Петербурга вновь открыто движение транспорта

Движение в центре Петербурга открыто, но пробки еще сохраняются. Фото: Яндекс.Карты.

Движение транспорта вновь запущено в центре Петербурга. Примерно с 12:00 автомобили пустили на Невский проспект, набережную Мойки, Дворцовую набережную, дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и так далее.

Военная техника уходит из города к местам постоянной дислокации, из-за чего на КАДе и других трассах скапливаются пробки, но в целом ситуация на дорогах нормальная. Яндекс.Карты оценивают затруднения на два балла.

Самые большие пробки сейчас сохраняются в центре Петербурга, на Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проспекте, вокруг Исаакиевского собора, а также на Большой Конюшенной улице.