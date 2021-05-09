Две школьницы оказались в реанимации с отравлением во время праздников

Две ученицы 9 классов попали в больницу 8 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу две петербургские школьницы были госпитализированы в тяжелом состоянии 8 мая. Вызовы бригадам скорой помощи пришли из Выборгского района. Но один с Парнаса, а второй - с улицы Сантьяго-де-Куба.

- В 01:15 с острым отравлением этанолом, в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 2005 года рождения, проживающая в Белоострове, ученица 9 класса одной из школ Курортного района. Со слов матери, уехала с ночевкой к подруге, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В итоге подружки напились и не рассчитали дозы для юного организма. Как итог - срочная госпитализация. Известно, что семья девочки неполная, родители в разводе.

А в 15:56 бригадой скорой помощи из дома 4 по улице Сантьяго-Де-Куба с острым пероральным отравлением некими препаратами была госпитализирована школьница 2004 года рождения, также ученица 9 класса, но другой школы.

По обоим фактам проводится проверка.