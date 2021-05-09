Суд арестовал неадекватного мужчину, пырнувшего школьницу ножом в Петербурге

Суд отправил под арест петербуржца, напавшего на школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 46-летнего мужчины, который два дня назад ударил ножом проходившую мимо школьницу. Раненную срочно госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.

- Установлено, что около 20 часов 50 минут 07.05.2021 задержанный, находясь у дома 42 по Большому проспекту Петроградской стороны, имея умысел на причинение смерти несовершеннолетней 2005 года рождения, используя нож, нанес ей не менее одного удара в область живота, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По счастью, ранение оказалось поверхностным и, после оказания помощи, девушку отпустили домой. Нападавшим оказался 46-летний житель Васильевского острова, ранее состоявший на учете у психиатра.

Он пояснил, что убивать школьницу не хотел, а напал, так как перепутал девушку с другой, якобы оскорбившей его ранее.

Суд отправил мужчину под арест на два месяца. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.