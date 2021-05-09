Госслужащий стрелял из пистолета-пулемета в курьера на Дыбенко

Полиция завела дело на хулигана, стрелявшего из холостого оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника госучреждения «Дирекция по организации дорожного движения», который стрелял по подростками из пистолета-пулемета. Впрочем, оружие было холостым.

- В результате стрельбы пострадавших нет. В результате обыска по месту жительства мужчины полицейскими изъяты: предмет похожий на снаряд, несколько единиц патронов, штык-ножи и предмет похожий на ружье. Изъятое направлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что «мишенью» для хулигана оказался 18-летний житель Купчино, работающий курьером. В причинах ЧП разбирается полиция. По статье «Хулиганство, с применением оружия» виновнику грозит до семи лет лишения свободы. До суда от оставлен под подпиской о невыезде.