Пьяный петербуржец сообщил о бомбе на рейсе «Петербург-Москва»

В Пулково искали бомбу из-за пьяной шутки судимого петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские нашли «шутника», который сообщил о бомбе на самолете, выполнявшем рейс «Петербург-Москва». Телефонным террористом оказался неоднократно судимый 54-летний мужчина. Он был пьян.

- 9 мая в 02:26 от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что в аэропорту Пулково, на рейс до Москвы, будет садиться неизвестный человек, у которого при себе будет бомба, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Какой именно рейс «заминирован», звонивший не уточнил. По тревоге были подняты все экстренные службы. По счастью, ничего опасного при проверке не нашлось, а все рейсы отправились по расписанию.

Позднее, в своей квартире на Лиговском проспекте, был задержан и сам хулиган. Известно, что он трижды судим в 90-х, но сейчас под административным надзором не состоит. Мужчину отвезли трезветь в камеру, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.