Салют на 9 мая в Санкт-Петербурге начнется в 22:00

Салют с фейерверком начнутся ровно в 22:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ровно в 22:00 9 мая от стен Петропавловской крепости прогремят залпы артиллерийского салюта, а в небе над городом распустятся «цветы» праздничного фейерверка. Руководство Западного военного округа решило устроить настоящий праздник для Петербуржцев, а в Смольном решили не мешать, несмотря на опасения по санитарным соображениям - изначально публичного мероприятия не планировалось.

- В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный артиллерийский салют. В течение 10 минут расчеты фейерверочных установок выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.

Вспышки фейерверка сопроводят 30 холостыми залпами из 12 артиллерийских орудий Д-44. Салютом и фейерверком заведует дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Доступ на набережные Петербурга будет свободным для всех.