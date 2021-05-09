До +20 градусов обещают 10 мая в Ленобласти

В ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти резко потеплеет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая и солнечная погода приходит в северо-западную часть России. 9 мая прекратился шедший неделю дождь, а с 10 числа столбик термометра поднимется к 20 градусам. Пока что в Ленобласти, но и Петербургу недолго осталось ждать почти летней жары.

- 10 мая в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 3-8, днем 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью на западе области +2...+7, на востоке 0...-3 градуса. Днем будет +15...+20, у водоемов до +11 градусов. Атмосферное давление начнет повышаться, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

В Петербурге в понедельник также ожидается небольшой дождь, но в первой половине дня. Ветер южный, умеренный. Ночью термометры покажут +5...+7, а днем +17...19 градусов.

Дальше температура будет только расти и уже к среде поднимется до +24 градусов.