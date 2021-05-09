Пьяного пешехода насмерть сбили на мосту Александра Невского

Мужчина погиб под колесами иномарки на мосту Александра Невского. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло днем 9 мая на мосту Александра Невского. Здесь Легковушка снесла пешехода, выбежавшего на проезжую часть. По словам очевидцев, мужчина был пьян и несколько раз пытался преградить путь машинам, что в итоге закончилось трагически.

- На мосту Александра Невского машина сбила мужчину, тот отлетел на трамвайные пути. Этого чувака уже пару раз забрасывали обратно на пешеходную дорогу, пьяный был, еле шел. С ним девушка была, его на метро вела. Не довела видимо, - пишут очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи с камер наблюдения, которую публикуют «Невские новости» видно, что шедшие впереди машины успели притормозить, а ехавшая позади них «КИА» на скорости перестроилась между рядами и вылетела как раз на пешехода.

Удар был сильным и человек скончался до приезда врачей скорой помощи. По предварительным данным, погибшим оказался мужчина, в возрасте около 35 лет. Сейчас его личность устанавливает полиция.