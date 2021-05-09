10-летняя школьница отправляла интимные фото неизвестному мужчине

Школьница из Купчино отправляла свои фото неизвестному педофилу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи петербургского управления СК России устанавливают адресата, который получал интимные снимки от 10-летней школьницы из Купчино. О переписке с неизвестным мужчиной полицейским рассказала подруга мамы девочки.

- 8 мая в 00:39 в дежурную часть полиции через экстренный номер 112 поступило сообщение от женщины о том, что несовершеннолетняя дочь ее знакомой ведет переписку интимного характера с неизвестным в социальной сети ВКонтакте, - сообщает источник «КП-Петербург».

Оперативники приехали на указанный адрес и поговорили с матерью школьницы. Та подтвердила, что да, нашла интимную переписку с фото своей дочери, но решила никому ничего не сообщать, а просто все удалила.

Сейчас материалы проверки переданы в управление Следственного комитета, его сотрудники выясняют, кому именно писала школьница. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.