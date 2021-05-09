Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 мая 2021 18:50

10-летняя школьница отправляла интимные фото неизвестному мужчине

Следователи выясняют, кому именно
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Школьница из Купчино отправляла свои фото неизвестному педофилу.

Школьница из Купчино отправляла свои фото неизвестному педофилу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи петербургского управления СК России устанавливают адресата, который получал интимные снимки от 10-летней школьницы из Купчино. О переписке с неизвестным мужчиной полицейским рассказала подруга мамы девочки.

- 8 мая в 00:39 в дежурную часть полиции через экстренный номер 112 поступило сообщение от женщины о том, что несовершеннолетняя дочь ее знакомой ведет переписку интимного характера с неизвестным в социальной сети ВКонтакте, - сообщает источник «КП-Петербург».

Оперативники приехали на указанный адрес и поговорили с матерью школьницы. Та подтвердила, что да, нашла интимную переписку с фото своей дочери, но решила никому ничего не сообщать, а просто все удалила.

Сейчас материалы проверки переданы в управление Следственного комитета, его сотрудники выясняют, кому именно писала школьница. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Криминал