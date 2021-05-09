Роскосмос показал фото Петербурга с орбиты во время парада

Спутник Роскосмоса снял Петербург в День Победы. Фото: vk.com/roscosmos

Роскосмос сделал подарок жителям городов России, в которых прошли военные парады и опубликовал снимки мегаполисов с орбиты. Попала в подборку и фотография Петербурга, правда, на ней хорошо видно Дворцовую площадь, но не саму технику.

- Фотография сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», - отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Отметим, что в 2021 году в параде Победы на Дворцовой площади принимали участие около пяти тысяч военнослужащих, свыше ста единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400 - возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

А в завершении парада над центром Петербурга парадным строем прошли военные самолеты и вертолеты.