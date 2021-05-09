Власти Финляндии могут запустить скоростные поезда «Аллегро» до Петербурга на время ЕВРО-2020

"Аллегро" прекратил ходить из Петербурга в Хельсинки весной 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Финляндии могут восстановить движение скоростных пассажирских поездов «Аллегро», курсировавших между Хельсинки и Петербургом до пандемии. Однако речь идет только о времени проведения футбольного чемпионата Европы, участие в котором примет финская сборная.

- Правительство намерено открыть железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Решение обосновано тем, что по России безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом, - сообщает финское издание MTV News.

Напомним, что ЕВРО-2002 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург примет семь игр, в том числе матчи группового этапа с участием сборной Финляндии - она будет базироваться в Зеленогорске. Поэтому в Петербурге ждут много финских болельщиков.

Напомним, что граница для туристов между странами закрыта с весны 2020 года. Тогда же, из-за пандемии коронавируса, прекратил курсировать и скоростной поезд «Аллегро».