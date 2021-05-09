Черный «Лексус» влетел во двор частного дома в Ленобласти

Большой черный джип влетел во двор жительницы Разметелево. Фото: vk.com/koltushi_navsegda

Нежданный «сюрприз» получила жительница Всеволожского района Ленобласти, чей дом находится близко к шоссе. Вечером 9 мая на ее участок, без предупреждения, влетел черный «Лексус». После этого водитель джипа выскочил наружу и, бросив заведенную машину, убежал в неизвестном направлении.

- Только что ко мне во двор на полном ходу влетел огромный Лексус!!!! Ворота он не снес только потому, что у меня их нет до сих пор. Затормозил он только после того, как врезался в деревянные ограждения... Из машины выскочил пьянющий мужик и рванул через дорогу. Машина стоит у меня во дворе с включенным двигателем, а чувака нет. Полиция вызвана, - рассказала в паблике «Колтуши» ВКонтакте хозяйка дома.

По счастью, ее дети не гуляли во дворе вовремя инцидента и никто не пострадал. Позднее оказалось, что на водителя машины чуть ранее уже жаловались жители Разметелево. Они сообщили, что огромный «Лексус» носится по поселку, давя мототехнику и едва не сбивая людей.