Число госпитализаций больных коронавирусом выросло на 7% за неделю в Петербурге

В Петербурге чуть выросло количество госпитализаций больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге выросло на 7,29% за неделю. Об этом сообщается в свежем отчете городского Межведомственного совета по борьбе с COVID-19. 2 мая в стационары отправились 329 человек, а 9 мая – 353.

Свободных коек достаточно много, около 21%, это 1 094 места. Доля тяжелобольных в больницах чуть снизилась и теперь составляет 24%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 194 пациента. В Смольном продолжают твердить о вероятном ухудшении эпидситуации в будущем.

- Эпидемический процесс находится на высоком плато. Возможность роста заболеваемости сохраняется. Для снижения распространения инфекции необходимо продолжать массовую вакцинацию, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию, - говорят эксперты при Смольном.

К слову, от инфекции в городе вакцинировались уже 590 322 человека.