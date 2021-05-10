Теплый атмосферный фронт принесет жару до +19 в понедельник в Петербурге

В понедельник, 10 мая, в Петербурге будет тепло до +19 градусов по Цельсию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Период дождей и холодов отступает – в понедельник, 10 мая, в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт, который прогреет город до +19 градусов по Цельсию. Об этом поспешил сообщить ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. По словам синоптика, это только старт потепления, дальше будет только жарче.

- Сегодня, 10 мая, температура воздуха +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Теплый атмосферный фронт будет перемещаться с запада на восток и закрывать небо облаками, он вызовет небольшие дожди и откроет дорогу в регион хорошо прогретым воздушным массам, - пишет Михаил Леус.

Добавим, что в ближайшие дни петербуржцам стоит готовиться к жаре до +24 градусов.