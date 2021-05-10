Водитель «Пежо» сбил 4-летнего мальчика на проспекте Энтузиастов в Петербурге

"Пежо" наехал на 4-летнего ребенка в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель «Пежо» сбил 4-летнего ребенка, перебегавшего дорогу на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Страшная авария произошла накануне, 9 мая, в 18:30 у дома №40. За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина, который не успел среагировать на мальчика, выскочившего на проезжую часть в присутствии отца.

- Ребенок перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Рядом был отец. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу медики скорой помощи, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД, по факту происшествия проводится тщательная проверка.