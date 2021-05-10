12,6 тысячи жителей Санкт-Петербурга проверили на коронавирус за сутки

За минувшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус 12 678 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки проверили на коронавирус еще 12 678 человек. 9 мая, по объективным причинам, активность проведения анализов на COVID-19 существенно снизилась. Для сравнения, в субботу, 8-го числа, тесты сделали 19 646 горожан. Комздрав не раз говорил, что в выходные и, тем более, в праздники можно ожидать снижение всех показателей эпидситуации, потому что люди обычно не тратят время на здоровье и врачей.

- Кроме этого за прошлый день специалисты обработали 3765 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Напомним, за неделю в Северной столице чуть увеличилось количество госпитализаций.