Двое хулиганов избили мужчину на канале Грибоедова после салюта на 9 мая

Полиция задержала двух хулиганов, избивших прохожего на канале Грибоедова. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двое хулиганов напали на прохожего после салюта на 9 мая в Санкт-Петербурге. Все случилось у дома №17 на канале Грибоедова. Неизвестные злоумышленники поколотили 36-летнего мужчину, а затем быстренько скрылись, чтобы людная толпа ничего им не сделала. Но очевидцы достаточно оперативно сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники МВД успешно задержали нападавших.

- По предварительной информации, мужчина сделал двум товарищам замечание, после этого началась драка. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали в больницу медики «скорой». Злоумышленников задержали, одному из них 18 лет, а другому 20, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Хулиганов доставили в местный отдел полиции. Не исключено, что оба получат по уголовному делу.