Безработный с пистолетом ограбил частную клинику в центре Петербурга

Неизвестный ограбил частную клинику в центре Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Безработный мужчина, вооруженный пистолетом, ограбил частную клинику, расположенную в центре Санкт-Петербурга. Все произошло около 14:00 в воскресенье, 9 мая. В здание медучреждения на улице Марата зашел грабитель в медицинской маске. Он перекинулся парой слов с администратором, огляделся, а потом резко достал пистолет и направил его на женщину. Та поначалу испугалась и отбежала, но под угрозой жизни вернулась к кассе и отдала деньги злоумышленнику.

- Грабитель заполучил 16 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Его задержали в тот же день, в 21:45, у одного из домов на улице Маршала Казакова и доставили в местный отдел полиции. Оказалось, что мужчине 30 лет, он нигде не работает. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за вооруженный разбой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Безработному теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Вскоре его хотят отправить в СИЗО.