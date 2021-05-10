За прошлый день в Петербурге заболели коронавирусом еще 724 человека

За сутки в Петербурге заразились коронавирусом 724 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 9 мая, заболели коронавирусом еще 724 человека. При этом за прошлый день медики подтвердили еще 30 смертей от злополучной инфекции. Радует, что хотя бы количество выздоровевших от COVID-19 превышает число зараженных – от «заразы» избавились 732 жителя Северной столицы.

- Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 422 935 человек. 383 291 горожанин выздоровел. 13 552 жителя скончались от инфекции, - гласят данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Добавим, что за прошлые сутки в городе проверили на COVID-19 чуть больше 12,6 тысячи человек.