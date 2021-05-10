Труп двухлетнего мальчика обнаружили в квартире на севере Петербурга

В Петербурге по неизвестной причине умер двухлетний ребенок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Труп двухлетнего ребенка обнаружили ранним утром 9 мая в одном из многоэтажных домов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. На место происшествия изначально приехала бригада скорой помощи. Когда медики поняли, что малыш скончался, то они вызвали на место следственно-оперативную группу. Сотрудники МВД не нашли на теле мальчика признаков насильственной смерти.

- Точную причину смерти установят в морге, труп ребенка уже отправили туда. Известно, что его семья неполная, но благополучная, на учете в ПДН никто не состоял. У мальчика есть мать, 30 лет, сейчас нигде не работает, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Делать выводы преждевременно не стоит, полиция продолжает расследование трагедии.