Вестибюль станции метро «Проспект Славы» закрыли из-за подозрительной вещи

Один из вестибюлей станции метро "Проспект Славы" закрыли на вход в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге закрыли на вход вестибюль №1 станции метрополитена «Проспект Славы». Все из-за подозрительной вещи, оставленной кем-то. Примечательно, что похожий случай произошел вчера, 9 мая, но на станции «Девяткино». Тогда все закончилось благополучно.

- В 11:56 вестибюль №1 станции «Проспект Славы» закрыт из-за обнаружения бесхозного предмета, - сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Войти на станцию пока можно через второй вестибюль. «КП» проследит за развитием ситуации.