Доходный дом загорелся на улице Розенштейна в Санкт-Петербурге

Старинный доходный дом загорелся в Петербурге. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге произошел пожар в доходном доме, расположенном по адресу улица Розенштейна, 39. Здание построили в самом начале XX века. Сейчас оно, как рассказывают в МЧС, находится на капитальном ремонте. Очевидцы заметили огонь в доме в 11:30 и тут же сообщили обо всем пожарным. Спасатели оперативно прибыли на место. К счастью, огонь не успел распространиться на большую территорию.

- В капитально-ремонтируемом здании на четвертом этаже загорелся мусор. Огонь распространился на 10 квадратных метров. В 11:58 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.