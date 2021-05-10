Вестибюль станции метро «Проспект Славы» открыли после проверки подозрительной вещи

Первый вестибюль станции метро "Проспект Славы" открыли в Петербурге после проверки бесхозного предмета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге все-таки открыли вестибюль №1 станции метро «Проспект Славы» после проверки подозрительной вещи. К счастью, все закончилось благополучно. Напомним, в 11:56 для пассажиров подземки оставили для входа и выхода только второй вестибюль. Через 43 минуты, в 12:37, все ограничения сняли.

- Вестибюль №1 станции «Проспект Славы» открыт. Никаких опасных предметов на месте не обнаружено, - сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Напомним, накануне, 9 мая, похожая ситуация произошла в вестибюле станции метро «Девяткино».