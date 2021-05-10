Мертвое тело девушки достали из Обводного канала в Петербурге

Тело девушки обнаружили в Обводном канале. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из Обводного канала достали тело девушки. Очевидцы заметили труп утром 10 мая. Тело прибило к участку канала напротив дома №128. На место оперативно выехали спецслужбы, которые вытащили мертвую девушку на набережную. Ее смертью ожидаемо заинтересовались в Следкоме.

- На теле девушки нет внешних признаков насильственной смерти. Сотрудники СК проводят доследственную проверку. Они осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы, чтобы установить личность и причины смерти женщины, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи примут процессуальное решение только после получения всех результатов проверки.