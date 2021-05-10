Празднование Дня Победы в Петербурге прошло без нарушений правопорядка

В Росгвардии сообщили об отсутствии нарушений правопорядка на праздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге не было каких-либо нарушений правопорядка во время проведения различных официальных торжеств в День Победы. Об этом отчитались в Росгвардии. Напомним, главными площадками праздника стали Дворцовая площадь и Петропавловская крепость. «Комсомолка» публиковала подробные репортажи и с военного парада, и с красочного салюта.

- Нарушений правопорядка 9 мая не допущено в результате совместной работы правоохранителей, в том числе экипажей моторизированной роты (на катерах) ОМОН ГУ Росгвардии, осуществлявших патрулирование водной акватории, и патрульных нарядов вневедомственной охраны, - отчитались в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что после официальных празднований все же не обошлось без инцидентов. Например, почти сразу после салюта на канале Грибоедова двое молодых хулиганов избили прохожего, который сделал им замечание.