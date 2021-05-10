Модель штурмовика Ил-2 пролетела через салют в честь Дня Победы в Петербурге

Петербуржец запустил модель штурмовика Ил-2 через салют у Петропавловской крепости. Фото: instagram.com/dragunov_video

Петербуржец Максим Драгунов снял на видео пролет модели легендарного штурмовика Ил-2 через масштабный салют, который накануне прогремел у Петропавловской крепости в честь Дня Победы. Клипмейкер опубликовал ролик в своем Instagram и тут же сорвал не одну тысячу лайков. О захватывающем путешествии мини-самолетика написали и городские СМИ.

Процесс создания модельки самолета. Фото: instagram.com/dragunov_video

- С Днем Победы! От идеи до реализации пара дней. Отдельное спасибо Виталию за быструю печать модели, - коротко подписал свою видеозапись Максим.

Создать модельку было не так уж сложно – с помощью 3D-принтера. Затем автор видео покрасил штурмовик и закрепил ее к квадрокоптеру с камерой. Сам Максим не ожидал такой поддержки от подписчиков и благодарит всех за теплые слова.