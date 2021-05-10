В Петербурге на деревьях заметили гнезда-варежки

Петербургский биолог заметил на деревьях города гнезда, похожие на варежки. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков заметил на деревьях в Санкт-Петербурге необычные гнезда, напоминающие варежки. Как рассказывает блогер, это гнезда ремеза обыкновенного. Эта певчая птичка совсем небольшая, почти в 2 раза меньше воробушка, и редкая – входит в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

Несмотря на внешнюю хрупкость, гнездо ремеза вполне крепкое. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Гнездится ремез возле водоемов. Для строительства домика он использует тростник, травинки, листья и всевозможный пух. Само гнездо является продолжением тонкой ветки. В итоге получается довольно крепкая «варежка».

- После окончания строительства самец начнет напевать около гнезда призывную песню – для своей будущей невесты. Песня мелодичная, правда, немного печальная, но зато хорошо слышна издалека. Самец и самка встречаются только на короткий период до момента откладки яиц, - рассказывает Павел Глазков на своей страничке во «Вконтакте».