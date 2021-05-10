Молодой водитель «Киа» насмерть сбил мужчину, выбежавшего на мост Александра Невского

На мосту Александра Невского в Петербурге насмерть сбили мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 19-летний водитель «Киа» насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на мост Александра Невского. Все произошло примерно в 16:25 днем накануне, 9 мая. По предварительной информации, пешеход был пьян. Столкновение с иномаркой причинило ему крайне тяжелые травмы, медики скорой помощи попросту не успели прибыть на место.

- Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Личность погибшего мужчины пока неизвестна. Водителю 19 лет, машина зарегистрирована не на него, стаж парня составляет почти 2 года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Инспекторы ГИБДД уже выяснили, что поверхность моста была сухой, а видимость неограниченной. Была ли возможность у водителя избежать столкновения – пока загадка.