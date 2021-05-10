Массовое ДТП с каршерингом произошло на улице Ушинского в Петербурге

Жуткая массовая авария произошла на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Из-за массовой аварии на участке дороги почти полностью остановилось движение транспорта. К месту происшествия срочно приехали несколько экипажей «скорых», спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД. Жуткие фотографии аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Пострадавшим понадобилась "скорая", повреждения машин пугают. Фото: vk.com/spb_today

Официальной информации от полиции пока не поступало. Очевидцы о пострадавших не в курсе. Судя по количеству «скорых», без травм все же не обошлось. Да и повреждения машин разрушительные.

- «Фаталити» на перекрестке Луначарского и Ушинского. Столкнулись 3 машины: «Солярис», «Ленд Ровер» и каршеринг, который был припаркован, - сообщил автор публикации в соцсети.

Движение на участке затруднено. Фото: vk.com/spb_today

Несколько других очевидцев подтверждают, что каршеринг в аварии не при чем – он стоял припаркованным, как и «Лэнд Ровер».