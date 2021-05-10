В Ленобласти спасли истощенного тюлененка, 1,5 месяца выживавшего в одиночку

Фонд друзей балтийской нерпы спас очередного истощенного тюлененка. Фото: "Водоканал"

Истощенный тюлененок выполз за помощью к людям на берег в поселке Моторное, что находится недалеко от Приозерска в Ленобласти. Как рассказывают в пресс-службе «Водоканала», малыш весит всего 4,8 килограмма, ему не меньше 1,5 месяцев. И это при том, что обычно вес новорожденного ластоногого составляет около 4,5 кг. Похоже, малыш потерял мать и не смог выживать в одиночку.

Очевидцы охраняли тюлененка до приезда зоологов. Ран у малыша, слава богу, нет. Фото: "Водоканал"

- Состояние животного удовлетворительное. Ран и травм у него не обнаружили, однако он сильно истощен. Сейчас тюлененок находится в Центре реабилитации. Там он задержится до тех пор, пока не наберет от 16 до 18 килограммов, чтобы приспособиться к взрослой жизни. На лечение может уйти до 3 месяцев, - сообщают в «Водоканале».

Добавим, что недавно любимцы петербуржцев, нерпы Шлиссик и Крошик, живущие в Центре реабилитации, устроили танцы. Старший практикует «восточное» направление, а младший – брейк-данс.