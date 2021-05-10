Резина загорелась на территории завода «Красный треугольник» в Петербурге

Небольшой пожар произошел в здании завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелась территория на многострадальном заводе «Красный треугольник». Напомним, большинство корпусов старинного предприятия находится в полузаброшенном состоянии, там нередко что-нибудь да загорается. К счастью, на этот раз пожар потушили почти мигом, огонь занял маленькую площадь.

- На первом этаже здания, находящегося на капитальном ремонте, загорелась резина. Огонь распространился на 5 квадратных метров. Сообщение о пожаре в доме №134 на наб. Обводного канала поступило в 19:54, в 20:16 его потушили. В ликвидации привлекли 4 единицы техники и 16 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.