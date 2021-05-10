Полиция задержала грабителя салона сотовой связи в центре Петербурга

В центре Петербурга трое грабителей украли два смартфона из салона сотовой связи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские задержали грабителя салона сотовой связи, расположенного в центре города на площади Александра Невского. Дерзкий злоумышленник действовал не один, а с двумя приятелями. Парочка успешно скрылась с места происшествия, а вот третий товарищ замешкался, и его поймали продавцы-консультанты.

- Трое неизвестных похитили с витрины два мобильных телефона общей стоимостью 109 990 рублей. Полицейские выехали на место происшествия и задержали 32-летнего жителя Астраханской области. Его доставили в территориальный отдел полиции и составили в отношении него протокол об административном правонарушении, за мелкое хулиганство, - пишет «Мойка78».

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении невезучего грабителя.