Число больных коронавирусом снизилось на 11% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге за неделю число больных коронавирусом уменьшилось на 11%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за неделю на 11,38% снизилось количество больных коронавирусом. Итоги прошедшей семидневки подвели в городском Межведомственном совете по борьбе с COVID-19. За этот же период, с 3 по 9 мая, число выздоровевших уменьшилось на 33,64%. По госпитализациям небольшая положительная статистика, она снизилась на 0,5%.

Что касается вакцинации, то за неделю в Северной столице привились первым компонентом 22 131 человек, а вторым – 42 961. Намного популярнее «Спутник V», нежели «ЭпиВакКорона».

- За все время пандемии в Петербурге вакцинировались 590 953 человека. Общий запас вакцины в городе составляет 194 749 комплектов. Из них в поликлиниках на данный момент находятся 100 369 доз, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.