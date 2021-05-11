На КАД перекроют две полосы между Таллинским и Красносельским шоссе

Участок КАД частично перекроют на неделю. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые ограничения движения ждут водителей Петербурга с 11 мая. С началом рабочей недели на КАД в районе Сосновой поляны закрываются две полосы внутреннего кольца. Из-за дорожных работы здесь будет трудно проехать в течение семи дней.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части с 11 по 18 мая будут перекрыты для движения вторая и третья полосы КАД на отрезке между между Таллинским и Красносельским шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Дорожники отмечают, что в этом месте трасса имеет всего три полосы. И на время ремонта по оставшейся свободной первой будет вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Водителям приносят извинения за возможные неудобства и просят их заранее продумывать свой маршрут.